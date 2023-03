Fiorentina e Associazione Davide Astori organizzano raccolta fondi prima del match col Milan

L’Associazione “Davide Astori – ETS” in collaborazione con ACF Fiorentina, in occasione del quinto anniversario della morte del Capitano Viola Davide Astori, il 4-3-2023, prima della partita Fiorentina – Milan, svolgerà presso lo Stadio Artemio Franchi di Firenze una raccolta di fondi accessibile anche dal profilo instagram dell’Associazione ed il cui ricavato sarà destinato alla fornitura di un chemioterapico molto efficace contro l’anemia falciforme, malattia molto diffusa in Africa. Il farmaco sarà impiegato in un centro medico in Camerun dove attualmente, fra gli altri, sono assistiti cento bambini al di sotto dei cinque anni di vita.

Ringraziamo sin d’ora ACF Fiorentina per la Sua confermata sensibilità e disponibilità verso la nostra Associazione, nonché tutti coloro i quali contribuiranno economicamente alla raccolta, divenendo partecipi di un lodevole obiettivo umanitario.

Un particolare ringraziamento va anche ai volontari tifosi, organizzati dalle tre Associazioni del tifo Viola (ATF, ACCVC E SOLO VIOLA) i quali, posizionati in tutti i settori dello stadio, appena oltrepassati i tornelli d’ingresso, si impegneranno nella raccolta, distribuendo anche un piccolo gadget. Riporta così il portale ufficiale della Fiorentina.

FIORENTINA-MILAN A DI BELLO