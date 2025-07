TMW: “Oggi la firma di Distefano con la Carrarese, nuovo prestito per il classe 2003”

È attesa per oggi la firma ufficiale che sancirà il passaggio di Filippo Distefano alla Carrarese. L’attaccante di proprietà della Fiorentina si trasferirà con la formula del prestito secco, senza opzione di riscatto, per l’intera stagione sportiva 2025/26. Si tratta di un’operazione finalizzata a garantire al classe 2003 maggiore continuità e spazio in un contesto competitivo come quello della Serie B, dopo le esperienze con le maglie di Ternana e Frosinone.

Cresciuto nel settore giovanile viola, Distefano è considerato uno dei profili più promettenti del vivaio gigliato. In passato ha già assaporato l’ambiente della prima squadra, prendendo parte a diverse convocazioni e collezionando presenze nelle amichevoli estive. L’obiettivo della Fiorentina è quello di seguirne da vicino il percorso di crescita, concedendogli un’intera stagione da protagonista in un club ambizioso come la Carrarese, che punta a consolidarsi nella categoria.

Secondo quanto raccolto da TuttoMercatoWeb, la firma dovrebbe arrivare nel corso della giornata, con l’ufficialità attesa tra stasera e domani. Distefano è pronto a mettersi a disposizione del tecnico Antonio Calabro e a iniziare la nuova avventura.