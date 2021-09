Primavera, finisce 2-2 con l’Inter. Beffa nel finale, non basta un grande Di Stefano. La cronaca

Finale agrodolce per i ragazzi di Aquilani, i quali mettono alle corde per 84′ l’Inter per poi subire il pareggio di Fabbian.

E pensare che i primi venti minuti erano stati un vero patimento per i gigliati.

Sotto di un gol già al 3′ con un gol di Abiuso di testa, i giovani viola sembravano un pugile messo all’angolo.

Poi all’improvviso arriva il pari, dopo una magia sulla sinistra di Agostinelli che lascia sul posto il suo uomo, trova la respinta doppia del portiere che poi nulla può sul tap-in di testa realizzato da Di Stefano.

La Fiorentina diventa padrona del campo e pur senza impensierire il portiere sembra condurre la partita.

Solo un colpo di testa improvviso di Abiuso interrompe il dominio viola e manda gli uomini di Chivu in vantaggio all’intervallo.

I viola non si perdono d’animo e spinti dall’esperienza di capitan Corradini e dallinesauribile Kayodè, bravissimo il classe 2004′, provano a reagire.

Infatti in tre minuti gli uomini di Aquilani la ribaltano, al 62′ Distefano completa la doppietta con un diagonale appena entrato in area.

Tre minuti dopo è il neo entrato Toci a bruciare il portiere in uscita a mandare in visibilio i sostenitori viola al “Breda”, fra i quali erano presenti Burdisso, Barone, Joseph e Rocco Commisso, a dimostrazione di quanto rendano alle sorti dei giovani viola.

L’Inter era alle corde e solo in po’ di imprecisione non ha fatto andare la Fiorentina verso il quarto gol.

Ma la legge del calcio si dimostra infallibile, nella terza azione offensiva dei nerazzurri Fabbian soglia il 3-3 finale.

Nel recupero solo il palo nega il gol ad un positivo Agostinelli.

Per i viola bene Bianco, Kayodè ed ovviamente il bomber Di Stefano.

Primo punto per la Fiorentina, l’Inter sale a 4.

Marco Collini

