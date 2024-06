TMW: “Lucchesi, Di Stefano e Comuzzo verso il prestito alla Reggiana, si lavora ad un asse con la Fiorentina”

Reggiana al lavoro sul mercato. Il ds Marcello Pizzimenti si muove su più fronti a caccia di rinforzi da consegnare al suo nuovo allenatore, Wiliam Viali. Si lavora ad un asse di mercato con la Fiorentina, nel mirino quindi Lucchesi, Di Stefano e Comuzzo. E intanto è vicino, per i prossimi due anni, Maggio della Pro Vercelli. Mentre si lavora per Sersanti della Juventus in prestito In uscita Pettinari, Vido, Blanco e Reinhart. Si accende il mercato della Reggiana, lavori in corso per la stagione che verrà…Lo scrive Tuttomercatoweb

