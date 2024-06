Callejon rinuncerà all’ultimo anno di contratto con il Granada, dopo la retrocessione si fa viva l’ipotesi ritiro

José Maria Callejón lascia il Granada. Come riportato da TMW, l’esterno spagnolo aveva un contratto fino al 30 giugno 2025 ma ha deciso di risolvere anticipatamente l’accordo; 37 anni, l’ex giocatore di Napoli, Fiorentina e Real Madrid deve ora decider cosa fare in futuro, con l’ipotesi del ritiro che non sarebbe da scartare.

Callejón voleva concludere la sua carriera nella terra in cui è nato, con un obiettivo sportivo importante: riportare la squadra in Prima Divisione. Un obiettivo centrato e che ha permesso di attivare una clausola nel suo contratto per prolungare per altre due stagioni, ma la delusione per la retrocessione ha fatto cambiare i piani.

Callejón, nel suo primo anno al Granada, aveva giocato 44 partite tra seconda divisione e Copa del Rey con 38 presenze da titolare, segnando quattro gol; nell’ultimo anno, invece, la sua importanza è diminuita notevolmente: ha partecipato a 26 partite, solo otto all’inizio, con una sola rete a referto.

Nazione: “La Fiorentina punta Tessmann, su di lui anche l’Atalanta”