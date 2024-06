Nazione: “Fiorentina forte su Tessmann del Venezia, costa 7 milioni. Concorrenza Atalanta”

Le grandi manovre della Fiorentina in questi giorni si registrano a centrocampo, con tanti nomi in ballo. L’ultimo in ordine cronologico è l’americano Tanner Tessmann del Venezia.Classe 2001, tuttofare dal punto di vista tattico, costa intorno ai 6-7 milioni di euro. Su di lui c’è anche forte l’Atalanta. Il centrocampista era a un passo dall’Inter, ma la pista sembra essersi raffreddata. Lo scrive La Nazione.

