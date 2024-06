Sky Sport annuncia: “Non solo la Fiorentina, anche la Roma vuole Retegui. Il Genoa chiede 30 milioni”

Non solo la Fiorentina su Mateo Retegui. L’attaccante potrebbe lasciare il Genoa in estate; i viola sono stati i primi a muoversi, ma il centravanti della Nazionale azzurra sarebbe finito anche nel mirino della Roma, secondo quanto riportato da Sky Sport. Un interesse concreto, ma un’operazione non semplice per i giallorossi. Il centravanti piace ai giallorossi, ma il Genoa chiede non meno di 30 milioni di euro per lui. La Roma dovrà prima cedere; senza l’uscita di Tammy Abraham non potrà affondare il colpo per Retegui. L’attaccante inglese piace in Premier League, se la Roma dovesse riuscire a piazzarlo per una buona cifra potrebbe poi soddisfare le richieste del Genoa per Retegui. Nelle prossime settimane potrebbe esserci un incontro tra i due club italiani per parlare dell’attaccante.

