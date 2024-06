Pavlidis senza peli sulla lingua: “Le squadre e i giocatori sono aziende, andrò dove mi offrono più soldi”

Vangelis Pavlidis è stato a lungo cercato dai club italiani, tra cui la Fiorentina di Palladino, che ieri mattina ha chiesto informazioni sull’attaccante. Alla fine, il bomber greco dovrebbe proseguire la sua carriera al Benfica, che ha accelerato nelle ultime ore e sembra vicino a chiudere l’affare con l’AZ Alkmaar. In queste ore decisive per il suo futuro, Pavlidis ha rilasciato un’intervista al podcast Business Review Greece. Queste le sue parole:

“Il calcio è diventato un business. Le squadre sono aziende e anche i calciatori sono diventati aziende. E tutti cercano di migliorare, di farsi conoscere e di fare soldi. Perché in fondo per un calciatore questo è un lavoro. Ogni giocatore ha la sua logica e fa i propri ragionamenti. Sceglie cosa farà nella sua carriera. Molti dei calciatori che scelgono la strada dell’Arabia Saudita penso che lo facciano per aiutare la propria famiglia, per avere una vita migliore in termini economici. Perché è molto importante anche per loro, dopo i 35 anni, avere sicurezza. E poi questi campionati crescono grazie ala qualità dei giocatori che vi si trasferiscono. Tutte le persone lavorano per fare soldi, hai bisogno di soldi per vivere, per sopravvivere. Non puoi farlo solo per divertimento, a volte devi diventare un po’ meno romantico. I soldi potrebbero essere il primo criterio nella scelta come potrebbero essere il secondo o il terzo. Il mio criterio è uno: se mi offrono un lavoro migliore, andrò dove mi pagano di più.” Lo riporta TMW.

LE ULTIME DI MERCATO CON PEDULLA’