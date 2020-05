Il giornalista, Benedetto Ferrara, é intervenuto su Toscana Tv in vista del calciomercato estivo: “Alla Fiorentina manca un bomber. Sono abbastanza sicuro che Vlahovic diventerà un grande attaccante, però serve anche un altro giocatore accanto al serbo, con un più esperienza. Poi credo che si debba acquistare un centrocampista molto forte, mentre in difesa si dovrà sistemare la fascia sinistra. Con tre o quattro calciatori buoni la Fiorentina farebbe un bel salto in avanti, a cominciare dal grande attaccante”.