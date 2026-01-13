13 Gennaio 2026 · Ultimo aggiornamento: 23:06

Labaro viola: il mondo viola minuto per minuto
Ferrara: “Come si fa a sbagliare la preparazione nel 2026? La squadra ha iniziato a girare grazie a Fagioli”

13 Gennaio · 22:14

Il punto di vista di Benedetto Ferrara sulla situazione in casa Fiorentina con un elogio alla crescita di Nicolò Fagioli

Benedetto Ferrara ha parlato all’interno de “Il Pentasport” di Radio Bruno di vari temi di casa Fiorentina.
Ecco le parole del noto giornalista:

Vanoli è riuscito ad entrare nella testa dei calciatori, brava la squadra a reagire nonostante il pareggio frustrante del Milan all’ultimo minuto. I viola avrebbero meritato i tre punti, contro i rossoneri che probabilmente hanno iniziato la gara con una formazione presuntuosa.”

Su Fagioli:
“La Fiorentina ha il suo play, e lui è convinto di farlo. La squadra ha iniziato a girare in un altro modo anche grazie a lui. Non mi spiego come si possa sbagliare una preparazione nel 2026, la differenza in campo oggi si vede tutta I giocatori adorano gli allenatori che fanno le preparazioni vere, anche se lì per lì soffrono, sanno che andrà a beneficio della loro carriera.”

Su Vanoli:
Ha sempre mostrato sincerità, anche dicendo cose fuori dagli schemi. A tratti era confuso, ma si vede che ha lavorato”

