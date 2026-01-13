Ferrara: “Come si fa a sbagliare la preparazione nel 2026? La squadra ha iniziato a girare grazie a Fagioli”

Benedetto Ferrara ha parlato all’interno de “Il Pentasport” di Radio Bruno di vari temi di casa Fiorentina.

Ecco le parole del noto giornalista:

“Vanoli è riuscito ad entrare nella testa dei calciatori, brava la squadra a reagire nonostante il pareggio frustrante del Milan all’ultimo minuto. I viola avrebbero meritato i tre punti, contro i rossoneri che probabilmente hanno iniziato la gara con una formazione presuntuosa.”

Su Fagioli:

“La Fiorentina ha il suo play, e lui è convinto di farlo. La squadra ha iniziato a girare in un altro modo anche grazie a lui. Non mi spiego come si possa sbagliare una preparazione nel 2026, la differenza in campo oggi si vede tutta I giocatori adorano gli allenatori che fanno le preparazioni vere, anche se lì per lì soffrono, sanno che andrà a beneficio della loro carriera.”

Su Vanoli:

“Ha sempre mostrato sincerità, anche dicendo cose fuori dagli schemi. A tratti era confuso, ma si vede che ha lavorato”