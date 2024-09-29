Ferrari: "Mercato importante, soprattutto davanti pensiamo siano arrivati i giocatori giusti"

Il DG viola si è dichiarato soddisfatto di quanto fatto sul mercato, soprattutto davanti dove il tridente pensato in estate lascia sognare

Nel prepartita del Castellani il direttore generale della Fiorentina Alessandro Ferrari ha rilasciato alcune brevi dichiarazioni a Sky Sport:

"Serviva vincere con la Lazio e così è stato, era necessario per il gruppo, il mister ed i tifosi. oggi ci attende un'altra gara importante e ci siamo preparati al meglio".

"Il quarto tempo è un progetto speciale nato da un'idea di Commisso e Joe Brone per rendere felici tante persone"

"Sul mercato abbiamo lavorato bene, soprattutto davanti dove dovevamo migliorare pensiamo siano arrivati i giocatori giusti"

La Fiorentina si gioca la cabala, Gudmundsson e Kean in rosso come Mutu e Toni nel 2006

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