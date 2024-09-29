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Ferrari: "Mercato importante, soprattutto davanti pensiamo siano arrivati i giocatori giusti"

Il DG viola si è dichiarato soddisfatto di quanto fatto sul mercato, soprattutto davanti dove il tridente pensato in estate lascia sognare

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
29 settembre 2024 17:58
Ferrari: "Mercato importante, soprattutto davanti pensiamo siano arrivati i giocatori giusti" -
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Nel prepartita del Castellani il direttore generale della Fiorentina Alessandro Ferrari ha rilasciato alcune brevi dichiarazioni a Sky Sport:

"Serviva vincere con la Lazio e così è stato, era necessario per il gruppo, il mister ed i tifosi. oggi ci attende un'altra gara importante e ci siamo preparati al meglio".

"Il quarto tempo è un progetto speciale nato da un'idea di Commisso e Joe Brone per rendere felici tante persone"

"Sul mercato abbiamo lavorato bene, soprattutto davanti dove dovevamo migliorare pensiamo siano arrivati i giocatori giusti"

La Fiorentina si gioca la cabala, Gudmundsson e Kean in rosso come Mutu e Toni nel 2006

https://www.labaroviola.com/la-fiorentina-si-gioca-la-cabala-gudmundsson-e-kean-in-rosso-come-mutu-e-toni-nel-2006/270062/

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