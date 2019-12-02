Ferrara: "Montella è sempre più l’ultimo allenatore dei Della Valle. Tre sconfitte di fila sono troppe"

Il giornalista di La Repubblica, Benedetto Ferrara, sulla questione tecnica all’interno della Fiorentina: "Montella è sempre più l’ultimo allenatore dei Della Valle e sempre meno il primo allenatore d...

Il giornalista di La Repubblica, Benedetto Ferrara, sulla questione tecnica all’interno della Fiorentina: "Montella è sempre più l’ultimo allenatore dei Della Valle e sempre meno il primo allenatore di Rocco Commisso. Il risultati sono molto simili al buco nero generato dall’addio di Pioli e dal ritorno dell’Aeroplanino, detto anche il ragazzo che sorride, anche se di cosa e per quale motivo ancora non è chiaro. Tre sconfitte di fila sono troppe, lo sono in tutti i casi, ma ancora di più perché sono contro il Cagliari, il Verona e il Lecce".