Ferrara:”Rivalità Pisa-Fiorentina più culturale che calcistica, un affronto il settore ospiti a € 49. Serve Gud accanto a Kean per uscire dal buio”

All’antivigilia del derby storico tra Pisa e Fiorentina, il giornalista Benedetto Ferrara è intervenuto ai microfoni de Il Pentasport su Radiobruno.

Ecco le dichiarazioni di Ferrara sull’attesissimo derby che andrà in scena domenica pomeriggio all’Arena Garibaldi:

“La rivalità tra Pisa e Firenze è più culturale che calcistica. Gli scontri non sono stati così tanti, se non quando il Pisa era nell’era Anconetani. Per me i 49 euro del settore ospiti contro il Pisa sono un affronto. In questo derby il sentimento storico si mixa con la rivalità calcistica. Nella sua storia il Pisa ha avuto grandi giocatori come Simeone e Dunga. Ma aldilà di tutto, una squadra ha un punto, ed una ne ha due, quindi devono fare punti. Adesso tocca ai giocatori, un risultato negativo a Pisa creerebbe problemi grossi in classifica. Forse a parole la Fiorentina è andata troppo oltre. Forse Pioli potrebbe mettere Comuzzo sulla destra, ed alzare ancora Dodò. Gudmundsson lo vedo bene al fianco di Kean, libero da seconda punta. Cerchiamo di uscire da questo buio”