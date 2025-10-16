Ferrara: “La Fiorentina a Milano ha un’occasione. Gud? In viola passeggia e in nazionale segna”

Si avvicina il ritorno in campo della Fiorentina che giocherà domenica sera a San Siro contro il Milan.

A pochi giorni da una sfida cruciale per gli uomini di Pioli, il giornalista Benedetto Ferrara ha parlato all’interno de “Il Pentasport” di Radio Bruno.

Ecco le sue dichiarazioni:

“Abbiamo avuto modo di spaventarci quando Kean si è accasciato a terra, fortunatamente non è niente di grave. Fa discutere la bipolarità di Gudmundsson che in viola passeggia e in nazionale segna e fa segnare. Io mi auguro che Pioli abbia chiesto al ct dell’Islanda per capire la psicologia del giocatore, al di là della posizione in campo. Credo che la Fiorentina a Milano ha un’occasione: con le grandi squadre di solito viene fuori. La Fiorentina deve capire cos’è, il problema è psicologico. Ho notato che perde spesso duelli e contrasti, questo racconta qualcosa. Non penso la squadra giochi contro l’allenatore, ma credo che sia confusa e impaurita per non essere dove sperava”.

Sul sostituto di Moise:

“Devi avere fiducia in Piccoli”.