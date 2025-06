Merlo è sicuro: “A Pioli non interesseranno le parole di Sarri. Gud? Io lo riscatterei subito”

L’ex centrocampista della Fiorentina, Claudio Merlo, è intervenuto ai microfoni di Radio FirenzeViola, durante la trasmissione “Viola Amore Mio”, per commentare gli ultimi sviluppi in casa gigliata. Tra i temi affrontati, anche le recenti dichiarazioni di Maurizio Sarri, che ha ammesso un contatto con il club viola.

“Vedere Sarri sulla panchina della Fiorentina sarebbe stato qualcosa di molto positivo, sia per la squadra che per la tifoseria . Con lui si sarebbe andati sul sicuro. Certo, qualche dubbio sarebbe rimasto, considerando il suo carattere particolare… ma sono convinto che avrebbe accettato con entusiasmo. A Pioli non interessa che la Fiorentina abbia contattato Sarri, sono cose contano poco. È normale che una società parli con più tecnici prima di prendere una decisione. Pioli proseguirà per la sua strada, con le sue idee e con i rinforzi che il club gli metterà a disposizione.

Conoscendo bene l’ambiente viola, questo potrà sicuramente aiutarlo. Gudmunsoon lo riscatterei subito, senza esitazioni. È un giocatore importante, su cui si può contare. È vero, la sua ultima stagione non è stata brillante, ma ha dimostrato di avere le qualità per fare la differenza. Mi auguro che sia una delle prime mosse della Fiorentina in vista del prossimo campionato”.