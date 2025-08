Cecchi: “Il tridente non mi convince, Gud è ingabbiato. Pongracic è il centrale di riferimento non Marì”

Intervenuto nel programma A Pranzo con il Pentasport su Radio Bruno, Stefano Cecchi ha offerto una lunga analisi della sconfitta della Fiorentina contro il Leicester.

“Ho guardato la partita con grande piacere, ma era una Fiorentina in maschera. Di titolari nel primo tempo ce n’erano davvero pochi. Il Leicester ha messo in mostra qualità, Fatawu in particolare mi ha impressionato. Pioli ha rivoluzionato le gerarchie di Palladino. Pablo

Marí schierato nel primo tempo lascia pensare che sia ormai scivolato indietro. Pongracié è il centrale di riferimento, con Comuzzo sul centro-destra. Bianco? Male, non mi ha convinto affatto. Mi sono chiesto se davvero serva schierare insieme Dzeko, Kean e

Gudmundsson. Quest’ultimo da trequartista sembra ingabbiato, non è quello il suo ruolo naturale. A me piacerebbe vederne due su tre, non tutti insieme”