Graziani: “Ancora non mi fido ciecamente di Gud, con l’Udinese dei segnali ma ci aspettiamo di più da lui”

Ciccio Graziani è intervenuto al Pentasport di Radio Bruno. Le parole dell’ex attaccante: “Domenica si è giocata la partita perfetta, contro una squadra che ha avuto grandi difficoltà. Io sono sempre stato fiducioso, anche se una rondine non fa primavera. Ci hanno messo troppo a mostrare certe qualità, ed alcune squadre devono ancora giocare. Non dobbiamo più guardare la classifica, noi dobbiamo fare 30 punti da qui a fine stagione. Il tempo è ancora un nostro alleato, e vediamo se a Parma ci sarà continuità. Non è l’aver cambiato modulo che ti fa vincere, quello che cambia sono i giocatori. Il 4-4-2 è il modulo migliore, anche se non lo fa più nessuno. Contro l’Udinese si sarebbe vinto anche con il 3-5-2. Pensare di aver svoltato per il cambio modulo è sbagliato”.

Sui singoli: “Gudmundsson non deve scendere ad impostare, deve entrare in azione negli ultimi 25 metri. Ancora non mi fido di lui sulla continuità, voglio un Gudmundsson così. Ci aspettiamo tanto da lui. A me non sembra che De Gea da quella posizione possa aiutare come capitano, anche nelle proteste. Queste sono scelte dell’allenatore, è lui il leader della squadra.”