Gazzetta, la Fiorentina ha deciso vuole riscattare Gudmundsson, la data chiave è il 15 giugno

La Gazzetta fa il punto sulla situazione di Alfred Gudmundsson in prestito con diritto di riscatta dalla Fiorentina dal Genoa. Secondo la rosea, l’intenzione è già chiara: esercitare il riscatto per farlo diventare viola a titolo definitivo. Entourage e società si parlano, lo hanno fatto anche di recente, i rapporti sono costanti e la volontà reciproca sembra delineata.

Nessuno in città si chiede più se valga la pena spendere 17 milioni per il riscatto dal Genoa perché la risposta è implicita nelle sue qualità e in quanto sta dimostrando ora in viola. Lo stesso calciatore è consapevole di aver messo in cassaforte buona parte della fiducia di Firenze. La data-chiave è quella del 15 giugno, giorno entro cui dovrà essere presa una prima decisione. Ad ora non ci sono stati passi concreti, ma l’idea su come operare pare evidente perché la società ha le idee chiare e si è già tutelata in ogni modo nel contratto siglato la scorsa estate, anche pensando alla vicenda processuale.