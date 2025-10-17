Maiellaro: “Siamo arrivati al capolinea. Domenica bisogna vincere ma servirà il miglior Gud”

Il dirigente sportivo ed ex calciatore, Pietro Maiellaro, è intervenuto a Radio FirenzeViola per parlare della prossima sfida di campionato del club viola contro il Milan di Allegri, ecco le sue parole: “Siamo quasi arrivati al capolinea, domani dobbiamo tirare fuori un’ottima prestazione. La Fiorentina se la deve giocare, rispettando l’avversario, che è una squadra fortissima. Bisogna andare oltre i limiti”.

Su Gudmundsson: “Io credo che sia uno di quei giocatori capaci di accendersi da un momento all’altro. Bisogna dargli fiducia, dopo le prestazioni in nazionale credo che giocherà e speriamo giochi come in nazionale. Poi non dobbiamo dare tutte le colpe a Gudmundsson perché è un dei giocatori più impattanti, tutta la squadra ha delle colpe, poi ci vuole anche un po’ di fortuna”.

Sulle assenze: “La Fiorentina ha Dzeko e Piccoli a sostituire Kean, mentre al Milan mancano Pulisic, Rabiot, che sono assenze pesanti, ma loro hanno il fuoriclasse, Modric che legge la partita come nessuno”.

Conclude: “Io credo che nonostante le assenze, il Milan avrà il possesso per la gran parte della partita, la Fiorentina dovrà giocarsi bene le ripartenze che avrà per poter vincere”.