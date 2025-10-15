Merlo: "Gud è il giocatore più importante della Fiorentina. Sono preoccupato per la sfida di San Siro"

Claudio Merlo esamina la situazione in casa Viola in attesa del posticipo domenicale tra Milan e Fiorentina

Claudio Merlo, ex viola, è intervenuto ai microfoni di RadioFirenzeViola per parlare della partita che vedrà contrapposte Milan e Fiorentina: "Sono preoccupato perché per ora non abbiamo visto la Fiorentina che ci aspettavamo però quando giochiamo con le grandi squadre facciamo sempre grandi partite. Andremo a Milano per fare la nostra partita e speriamo di far risultato".

Sulla coppia Piccoli-Gud: "Piccoli è comunque una prima punta. Gud speriamo che si svegli dopo la prestazione con la Nazionale perché è il giocatore più importante della Fiorentina secondo me, l'unico che dribbla, che va in goal o fornisce assist. Per noi Gud è vitale".

Su Modric: "Giocatori come lui non si fermano perché prima che arrivi la palla sanno già a chi darla. Se lo marchi gioca di prima, se non lo marchi alza la testa e gioca ugualmente. Son quei giocatori che sono difficili da marcare".

Sulla probabile formazione: "Io farei giocare Fazzini, perché è l'unico che dà velocità e che va in profondità, insieme a Gud e davanti Piccoli. Farei un 3-4-2-1. Anche se nel calcio di oggi si difende in 10 e si attacca in 10".

Su Dzeko: "Dzeko ha giocato poco, bisognerebbe vederlo in modo più continuo. Giocando degli spezzoni è difficile trovare la forma. Gli ultimi 20 minuti può dare una mano alla Fiorentina perché è un giocatore ancora importante. Se è importante Modric per loro, lo è anche Dzeko per noi".