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Notizie Merlo Fiorentina

Merlo: “Vanoli sbaglia sempre i cambi e la squadra ne risente, serve concretezza per chiudere le partite”

25 febbraio 2026 14:53

Merlo sicuro: "Per salvarsi serve una vera rivoluzione. In difesa venderei tutti, terrei solo Comuzzo"

31 dicembre 2025 15:42

Merlo su Ranieri: “Mai piaciuto come capitano, parlava troppo. Potrebbe starci la cessione a gennaio”

24 dicembre 2025 16:40

Merlo: “Manca un ds con le palle che intervenga quando i giocatori sbagliano. È una squadra senza leader”

05 dicembre 2025 16:49

Merlo: "Fiorentina inguardabile, non vedo vie d'uscita. Per Vanoli compito durissimo con questi giocatori"

01 dicembre 2025 15:35

Merlo sicuro: "Io andrei diretto su Palladino, basta vincere e i tifosi non contestano più"

05 novembre 2025 16:39

Merlo: "Gud è il giocatore più importante della Fiorentina. Sono preoccupato per la sfida di San Siro"

15 ottobre 2025 14:21

Merlo deciso: "La Fiorentina non può fare niente senza Gudmundsson. Dodò? È inconcludente"

08 ottobre 2025 16:14

Merlo deciso: "Non c'è un'idea di gioco ma per Pioli va tutto bene. Il tifoso viola se ne frega della squadra"

30 settembre 2025 15:39

Merlo: "Palladino è nel mirino dei tifosi, non continuerei con lui come allenatore l'anno prossimo"

21 maggio 2025 14:47

Il ricordo di Hamrin: "Ci portava a mangiare a casa sua. In campo gli davi la palla e faceva gol"

04 febbraio 2024 12:57

Merlo: "La Fiorentina gioca bene ma dopo la partenza di Vlahovic fatica molto a segnare"

15 marzo 2022 13:22

Commisso felice per la vittoria col Bologna. Ha chiamato Torreira e Italiano per complimentarsi

13 marzo 2022 15:48

"Fiorentina era allo zero. Gol ridicoli, nemmeno nel settore giovanile. Era meglio non guardarla"

10 gennaio 2022 21:42

Merlo: "Se arriva Berardi, Fiorentina da Champions. Procuratori? Sto con Commisso"

02 dicembre 2021 19:36

Merlo: "Fiorentina da scudetto con Berardi. Torreira? Un mastino. Mancano ancora due rinforzi"

24 agosto 2021 22:35

Merlo: "Sono deluso da Castrovilli. Pezzella è distratto e ne paghiamo le conseguenze"

03 febbraio 2021 19:12

Chiude il convitto storico del settore giovanile viola. Merlo: "Lì è nata la Fiorentina Ye-Ye"

02 settembre 2020 11:09

Merlo consiglia Commisso: "Via Pradè, più potere ad Antognoni e prenda De Zerbi come allenatore"

21 dicembre 2019 17:11

Merlo: "Della Valle? Quando parla, sbaglia. Dovrebbe parlare meno e fare di più"

24 luglio 2018 13:17

L'ex viola Merlo: "Giovani e 3 big, ecco come io rilancerei la Fiorentina. Promuoviamo ora Dragowski e Sottil..."

21 febbraio 2018 16:02

Merlo: "Fossi in Babacar andrei via da Firenze, ha parecchi estimatori. Sarebbe un peccato..."

01 dicembre 2017 16:18

Merlo: "La gente credeva nei Della Valle ma ora le cose sono cambiate e potrebbero farsi da parte per sempre"

26 maggio 2017 23:41

Merlo: "Bernardeschi non c'è più con la testa. A Palermo la Fiorentina deve vincere"

26 aprile 2017 13:56

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