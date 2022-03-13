Commisso felice per la vittoria col Bologna. Ha chiamato Torreira e Italiano per complimentarsi
Il presidente viola Rocco Commisso ha anche sentito Merlo per esprimere la sua gratitudine alle Glorie Viola
Oggi il Presidente della Fiorentina Commisso ha chiamato Claudio Merlo per ringraziarlo e per esprimere la vicinanza e la gratitudine della Fiorentina per tutte le Glorie Viola. Merlo ha, a sua volta, ringraziato il Presidente ed ha avuto parole bellissime per il Viola Park. A fine partita Commisso ha chiamato Italiano per fargli i complimenti e dirgli che sta facendo davvero un ottimo lavoro considerando che anche nelle ultime 5 partite di Campionato la squadra ha raccolto comunque 10 punti. Infine il Presidente ha chiamato anche Torreira sempre per complimentarsi con lui dicendogli che ha un grande carattere ed è uno dei leader di questa squadra
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