Rosati in posa con Torreira dopo il gol vittoria di Lucas. La festa nello spogliatoio della Fiorentina

Foto di rito post vittoria per Antonio Rosati che ha postato un bellissimo selfie in compagnia di Lucas Torreira

Dopo la partita vinta 1-0 col Bologna, il portiere viola Antonio Rosati, molto presente sui social ha festeggiato come di consueto con l'uomo partita. In questo caso si è messo in posa con Torreira, autore di una grande partita e del gol vittoria. In alto potete vedere la foto postata sul profilo social del portiere ex Perugia

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