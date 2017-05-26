Merlo: "La gente credeva nei Della Valle ma ora le cose sono cambiate e potrebbero farsi da parte per sempre"

Mi auguro che si possa sistemare tutto, perché è difficile trovare qualcuno disposto a comprare la Fiorentina

Claudio Merlo, campione d'Italia con la Fiorentina, ha parlato ai microfoni di TuttoMercatoWeb.com per esprimere la sua opinione circa le dichiarazioni odierne di Andrea Della Valle: "Sono parole da interpretare e occorre soprattutto spiegare che la contestazione nei suoi confronti non è arrivata da tutto lo stadio. Chissà, magari potrebbe tirarsi indietro per sempre, se dovesse arrivare un compratore. Credo che alla soluzione di andar via, ci pensi".

Prosegue analizzando la gestione della famiglia marchigiana da una prospettiva più ampia: "Gli anni di Della Valle sono stati, belli ma ultimamente non positivi. Mi auguro che in qualche modo si possa mettere tutto a posto anche perché è difficile trovare qualcuno che possa prendere la Fiorentina. La gente credeva nei Della Valle e riteneva che loro potessero migliorare la squadra. Ultimamente però questo non è successo. E se le cose vanno male credo che si debba accettare la critica del tifoso".

Conclude con un pensiero sulla stagione ormai prossima alla conclusione: "I Della Valle non hanno mai parlato chiaro ad inizio stagione. Hanno commesso errori anche sul piano tecnico: Sousa ad esempio voleva andarsene e invece è stato tenuto con risultati molto negativi".