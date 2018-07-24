Merlo: "Della Valle? Quando parla, sbaglia. Dovrebbe parlare meno e fare di più"

Claudio Merlo è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno: "Le parole di Della Valle? Parla poco ma, quando lo fa, sbaglia. Un tifoso si butta giù quando sente parlare di settimo posto. Per ora la Fiore...

Claudio Merlo è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno: "Le parole di Della Valle? Parla poco ma, quando lo fa, sbaglia. Un tifoso si butta giù quando sente parlare di settimo posto. Per ora la Fiorentina si è indebolita. Della Valle dovrebbe parlare meno e fare di più. Deve stare più vicino ai tifosi, deve parlarci".

Prosegue sempre sulla proprietà: "Il patron parla di settimo posto ma questa squadra, attualmente, è da decimo. Non c’è chiarezza fra la proprietà e i tifosi. Non so come faccia Corvino a trovare sempre giocatori sconosciuti".

E su Pjaca: "Se ne parla da mesi, o lo comprate o no. La Fiorentina ha bisogno di un giocatore intelligente in mezzo al campo, di un giocatore di qualità in attacco e di un difensore".

Spende alcune parole anche per Milenkovic: "Come terzino destro, per me, è sprecato. Lui è un centrale di difesa".

Conclude con un pensiero su Sottil: "Se è bravo, facciamolo giocare, altrimenti mandiamolo a giocare in Serie B".