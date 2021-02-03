Merlo: "Sono deluso da Castrovilli. Pezzella è distratto e ne paghiamo le conseguenze"

Claudio Merlo è intervenuto a Radio Bruno in occasione dell'anticipo di Venerdì fra Fiorentina e Inter

Claudio Merlo, ex centrocampista di Fiorentina ed Inter, è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno in occasione della partita fra le sue ex squadre in programma Venerdì 5 Febbraio ore 20.45 allo Stadio Artemio Franchi. Ecco le sue parole:

CASTROVILLI "È uno dei giocatori che però mi sta deludendo: ha fatto 4-5 gol ma mi aspettavo di più da lui. A noi manca un giocatore come lui ad alti livelli".

VLAHOVIC " Si vedeva già un Primavera che era forte e averlo aspettato sta dando i suoi frutti".

PROBLEMI SQUADRA "I problemi maggiori li vedo in difesa: questo Pezzella è al 50% rispetto all’anno scorso, in area di rigore è spesso distratto. Ne paghiamo le conseguenze così. Manca, secondo me, anche un centrocampista davanti alla difesa: a questo punto utilizzerei più Pulgar, per farlo giocare davanti alla difesa".

NUOVI ARRIVATI "Malcuit? Con Ancelotti giocava sempre, spero possa dare il suo apporto. Kokorin? Non lo conosco, tanti dicono che sia un fuoriclasse… mi auguro che sia così”.

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