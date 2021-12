Merlo: “Se arriva Berardi, Fiorentina da Champions. Procuratori? Sto con Commisso”

“Sto con Commisso – ha detto Claudio Merlo a TMW – non capisco perchè tanti procuratori debbano prendere tutti questi soldi. Ne risente il nostro calcio. Fossi la Federazione metterei un altolà ai procuratori. E’ chiaro che ci sono anche quelli bravi e che lavorano senza speculare però una regolamentazione più attenta ci vuole…”

“A mio parere sì, se Vlahovic resta la Fiorentina è da Europa, può andarci perchè esprime un bel calcio e se la gioca con tutti. Si può vincere o perdere ma alla fine ti diverti. Italiano è bravo e tra gli altri mi piace Torreira, è un bel mediano forte che doveva arrivare da due anni”.

“A gennaio prenderei un difensore forte, se c’è la possibilità lo acquisterei perché Nastasic purtroppo si ferma spesso per infortuni. Cederei Kokorin e per il centrocampo prenderei Maggiore dello Spezia. Ma una una punta per fare il vice Vlahovic serve assolutamente”.

“Berardi è un bel sogno; con 15 milioni però non lo prendi, ne servono forse più di trenta e non credo possa arrivare. Ma se arriva, con lui la Fiorentina può andare in Champions. I punti di distacco dal quarto posto non sono tantissimi”.

