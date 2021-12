Desolati: “Vlahovic ama Firenze ma merita di vincere. La Fiorentina può sostituirlo con 2-3 calciatori”

“Il merito va dato a Vlahovic – ha detto Claudio Desolati ex attaccante della Fiorentina a Radio Sportiva -, da come parla si vede che ama Firenze. Adesso ha la possibilità di andare a vincere qualcosa di importante. Mi auguro che la Fiorentina non cali. Capisco il presidente Commisso, in un calcio come quello di oggi avere la possibilità di sostituire Vlahovic con 2-3 calciatori non è da buttare”.

