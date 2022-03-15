Merlo: "La Fiorentina gioca bene ma dopo la partenza di Vlahovic fatica molto a segnare"

L'ex giocatore ed allenatore Claudio Merlo ha parlato della Fiorentina dopo la partenza di Vlahovic e ha esaltato Lucas Torreira

A cura di Redazione Labaroviola 15 marzo 2022 13:22

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