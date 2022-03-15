Merlo: "La Fiorentina gioca bene ma dopo la partenza di Vlahovic fatica molto a segnare"
L'ex giocatore ed allenatore Claudio Merlo ha parlato della Fiorentina dopo la partenza di Vlahovic e ha esaltato Lucas Torreira
L'ex giocatore della Fiorentina Claudio Merlo ha parlato al Museo del Calcio alla consegna delle due coppe di Viareggio alla Fiorentina. Queste le sue parole:
"La Fiorentina ha un bel gioco ma quando è andato via Vlahovic fa molta fatica a fare gol. L'Europa è possibile se la viola vince nel recupero contro l'Udinese. Torreira? E’ il De Sisti di questa squadra. Corre e gioca sempre a due tocchi. Ci vorrebbero altri due calciatori come lui nel centrocampo gigliato”.
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