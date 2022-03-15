Pradè scherza con Italiano: "Nel 96 c'ero a Viareggio ma non ricordo Italiano, non è stato bravo?

Durante la restituzione dei due tornei di Viareggio il DS viola Pradè ha voluto scherzato con il mister Italiano

Fiorentina presente a Coverciano con quasi tutta la dirigenza al completo per la consegna da parte del Museo del Calcio dei due trofei del Torneo di Viareggio vinti dalla Fiorentina nel 66 e nel 73. Ha preso la parola il direttore sportivo Daniele Pradè che ha scherzato con Italiano:

"Io nel 1996 a Viareggio c'ero perchè prima il Torneo di Viareggio era un appuntamento fisso per tutti e devo ammettere che Vincenzo Italiano non era nelle mie note e nei miei appunti (ride ndr), non mi ricordo di lui, forse non è stato bravo lui, oppure vuol dire che non ho fatto bene il mio lavoro, chissà. Tornando seri e parlando del torneo di Viareggio di oggi, il sistema adesso non va bene, ci sono costi e differenza troppo grandi tra italiani e stranieri, con il decreto crescita questa cosa va cambiata e rivista"

ITALIANO RACCONTA LA SUA ESPERIENZA AL VIAREGGIO

https://www.labaroviola.com/italiano-racconta-a-18-anni-chiesi-al-verona-di-giocare-il-viareggio-uscimmo-per-differenza-reti/169085/