Italiano racconta: "A 18 anni chiesi al Verona di giocare il Viareggio, uscimmo per differenza reti"

Vincenzo Italiano racconta il suo ricordo del Torneo di Viareggio, giocato con la maglia del Verona nel 1996

Fiorentina presente a Coverciano con quasi tutta la dirigenza al completo per la consegna da parte del Museo del Calcio dei due trofei del Torneo di Viareggio vinti dalla Fiorentina nel 66 e nel 73. Presente anche il tecnico viola Vincenzo Italiano che ha parlato del suo ricordo e del suo Torneo di Viareggio:

"Arrivai nel 96 a Verona, avevo 18 anni, chiesi alla società se si partecipasse al Torneo di Viareggio, mi dissero che avevano costruito una squadra per partecipare. Fui contentissimo, eravamo nel girone contro il Milan, ultima partita contro i rossoneri, non ci siamo qualificati per differenza reti perchè abbiamo pareggiato contro di loro, presi però il premio di Miglior Giocatore. Il Torneo di Viareggio è un torneo che ha lanciato tanti talenti e anche tanti allenatori, per me aver partecipato è stato un grande onore. Quest'anno lo guarderò con grande interesse, la Fiorentina andrà li per ottenere il massimo."

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