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Notizie Museo Del Calcio Fiorentina

Italiano racconta: "A 18 anni chiesi al Verona di giocare il Viareggio, uscimmo per differenza reti"

15 marzo 2022 12:42

Il Museo del Calcio di Coverciano per Euro 2020: aperto 7 giorni su 7 anche a luglio

28 giugno 2021 18:44

(FOTO): Museo del Calcio, oggi 21° compleanno. Inaugurata la "Corte dei Campioni"

22 maggio 2021 13:04

Marani: "Il binomio tra Firenze e Museo è imprescindibile. Non deve essere solo un luogo fisico"

22 maggio 2021 12:34

Il Museo del Calcio ha riaperto. Lo stupore di un piccolo visitatore: "Quanto è bella la storia del calcio"

02 maggio 2021 12:33

Al Museo del Calcio un set per un documentario su Davide Astori

28 aprile 2021 18:08

Scomparso Fino Fini. Storico medico della Nazionale, ora direttore del Museo del Calcio

16 settembre 2020 13:15

Coverciano, museo aperto ora visitabile anche la domenica a novembre. Il programma

01 novembre 2019 18:11

La Nazione, Museo Del Calcio "visitato" dai ladri. Rubati 300€. Cimeli storici intatti.

25 agosto 2018 10:49

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