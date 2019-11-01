Coverciano, museo aperto ora visitabile anche la domenica a novembre. Il programma

Quattro domeniche all’insegna del divertimento al Museo del Calcio, che aprirà le sue porte (ingresso da Viale Palazzeschi 20, Firenze) per tutte e quattro le domeniche del mese di novembre con orario...

Quattro domeniche all’insegna del divertimento al Museo del Calcio, che aprirà le sue porte (ingresso da Viale Palazzeschi 20, Firenze) per tutte e quattro le domeniche del mese di novembre con orario 10-17.

Tante le attività previste, con molte iniziative dedicate ai più piccoli (età consigliata fra i 6 e i 13 anni), ma anche agli adulti, perché la passione per la Nazionale non ha età. Grazie al laboratorio didattico ‘Alla scoperta della maglia azzurra’, grandi e piccini avranno l’opportunità di ripercorrere – e toccare con mano – alcune tra le divise che hanno fatto la storia dell’Italia. Al termine dell’attività, i più piccoli avranno inoltre la possibilità di disegnare e colorare la propria maglia dell’Italia.

Ma non solo: grazie alla presenza di alcuni tecnici federali, sarà possibile accedere al Centro Tecnico Federale di Coverciano, la casa delle Nazionali italiane di calcio, e giocare su uno dei campi dove gli Azzurri e le Azzurre preparano i loro impegni internazionali.

Programma delle giornate:

Orari partenze delle visite guidate al Museo del Calcio (durata circa 45 minuti): 10 – 12 – 14 – 16

Laboratorio didattico ‘Alla scoperta della maglia Azzurra’ (durata circa 60 minuti): 11– 15

Allenarsi come una Nazionale: le attività di gioco saranno svolte su uno dei campi del Centro Tecnico Federale di Coverciano, dalle 10 alle 17.

Biglietto intero 8 euro, 5 per le famiglie. Bambini sotto a 5 anni e persone con invalidità hanno l'ingresso gratuito. Il Museo dispone di spazi al coperto con tavoli e panche per la sosta o il pranzo al sacco. In caso di maltempo, le attività all’aperto potrebbero subire delle variazioni. Per maggiori informazioni: [email protected]. Tel. 055.600526 (dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 19). È necessaria la prenotazione per i gruppi.

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