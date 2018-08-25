La Nazione, Museo Del Calcio "visitato" dai ladri. Rubati 300€. Cimeli storici intatti.

A pagina 7 della cronaca fiorentina su La Nazione possiamo leggere come l'altra notte a Coverciano in Viale Palazzeschi presso il Museo Del Calcio dei ladri si siano introdotti dentro la struttura per...

A pagina 7 della cronaca fiorentina su La Nazione possiamo leggere come l'altra notte a Coverciano in Viale Palazzeschi presso il Museo Del Calcio dei ladri si siano introdotti dentro la struttura per rubare l'incasso di un distributore che forniva maglie celebrative. Il bottino ammonta a circa 300€. e fortunatamente i cimeli storici del nostro calcio non sono stati lesi. Il direttore del Museo, Francini ha dichiarato che saranno studiate misure di sicurezza più efficaci per scongiurare altri furti.