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La Nazione, Museo Del Calcio "visitato" dai ladri. Rubati 300€. Cimeli storici intatti.

A pagina 7 della cronaca fiorentina su La Nazione possiamo leggere come l'altra notte a Coverciano in Viale Palazzeschi presso il Museo Del Calcio dei ladri si siano introdotti dentro la struttura per...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
25 agosto 2018 10:49
La Nazione, Museo Del Calcio "visitato" dai ladri. Rubati 300€. Cimeli storici intatti. -
Rassegna Stampa
Firenze
Coverciano
Museo Del Calcio
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A pagina 7 della cronaca fiorentina su La Nazione possiamo leggere come l'altra notte a Coverciano in Viale Palazzeschi presso il Museo Del Calcio dei ladri si siano introdotti dentro la struttura per rubare l'incasso di un distributore che forniva maglie celebrative. Il bottino ammonta a circa 300€. e fortunatamente i cimeli storici del nostro calcio non sono stati lesi. Il direttore del Museo, Francini ha dichiarato che saranno studiate misure di sicurezza più efficaci per scongiurare altri furti.

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