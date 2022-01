“Fiorentina era allo zero. Gol ridicoli, nemmeno nel settore giovanile. Era meglio non guardarla”

Claudio Merlo, ex calciatore Viola, è intervenuto ai microfoni di Tuttomercatoweb.com per commentare la brutta sconfitta rimediata dalla Fiorentina a Torino. Ecco le sue parole:

“Con la Fiorentina non sono mai cattivo ma oggi se il Toro ha giocato al 2000 per cento, i viola erano allo zero. La squadra è entrata in campo tranquilla, giocava perché doveva giocare, senza dare quel senso di dover vincere e poter fare un balzo in avanti. Sembrava non importasse niente. Mi dispiace perché l’ho sempre vista bene, mai era stata così”.

ATTEGGIAMENTO FIORENTINA “Il Torino ci ha attaccato sempre ma l’atteggiamento non mi è piaciuto. Menomale che non si era allenato, sembrava il contrario. La Fiorentina non ha corso per niente, mentre loro correvano, erano aggressivi, ci picchiavano. E se guardiamo bene i 4 gol se li è fatti la Fiorentina, non loro. I nostri portieri poi non escono mai dall’area piccola, un gol è arrivato da dentro l’area piccola, senza parlare dell’incredibile palla data dietro. I 4 gol presi sono ridicoli, neanche al settore giovanile. Fuori casa, anche se perdeva, la Fiorentina ci metteva tutto, oggi pareva svogliata, è stata una brutta impressione. Era meglio non guardarla”.

SINGOLI FIORENTINA “Gonzalez male, Castrovilli deve svegliarsi. Loro due tra l’altro erano sempre l’uno attaccato all’altro. Bonaventura non si è visto, l’unico che si vede sempre è Torreira. Gli altri parevano fare un allenamento ai Campini”.

