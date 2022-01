PAGELLE VIOLA, CALLEJON UN DISASTRO, BIRAGHI E QUARTA DA INCUBO. MALE VLAHOVIC

Le pagelle dei giocatori della Fiorentina nella partita persa contro il Torino

Terracciano 5.5 I gol subiti non sono colpa sua, ma indubbiamente non fa nulla per provare ad evitarli. Probabilmente sbaglia ad uscire sul 3-0 su quel retropassaggio insensato di Callejon

Odriozola 5 Molle, cosi come tutto il reparto. Non spinge, non difende, sbaglia spesso posizioni, quando attacca sbaglia anche tocchi e misure

Milenkovic 5 Partecipa ai tanti errori che hanno portato al primo gol subito

Martinez Quarta 4 Qualsiasi cosa che pensa di fare o che fa, la sbaglia. Dal suo rinvio sbagliato arriva il primo gol subito. (Igor 3.5 Non era facile fare peggio di Quarta, ci è riuscito bucando clamorosamente sul gol di Sanabria del 4-0)

Biraghi 4 Sbaglia marcatura e la Fiorentina subisce il primo gol. Poi sbaglia praticamente tutti i passaggi

Torreira 6 Prova a tirare fuori la testa con grinta e precisione, è uno dei pochi che si salva

Bonaventura 6 Non può nulla nel disastro generale, può fare poco altro

Castrovilli 5 Sbaglia sul gol del Torino anche se non spetta a lui difendere perchè Biraghi è fuori posizione. Poi è uno dei pochi che cerca la giocata e strappa nel primo tempo. Nel secondo tempo sbaglia anche le cose più elementari

Callejon 4 Non si vede praticamente mai, quando tocca il pallone, lo regala al Torino per il 3-0. Disastroso (Saponara

Nico Gonzalez 5 Non riesce il guizzo giusto anche se spesso salta l’avversario che gli fa costantemente fallo. La trivela sul 4-0 è tutto quello che non volevamo vedere

Vlahovic 5 Sovrastato da Bremer in continuazione, sbaglia tutto anche lui. Inesistente

