Nico Gonzalez fa la trivela sotto di 4-0, Italiano si infuria e scaraventa la bottiglietta in panchina

Non ha preso molto bene Vincenzo Italiano la trivela di Nico Gonzalez fatta al minuto 68 di Torino-Fiorentina con la squadra viola sotto di 4-0. L’esterno argentino aveva saltato due avversari e nel momento di crossare il giocatore viola ha provato la trivela che è finita facile facile nelle braccia del giovane portiere del Torino. Tutto questo non è stato preso bene da Italiano che ha scaraventato la bottiglietta che aveva in mano in panchina per la rabbia del gesto di Nico Gonzalez, che sul 4-0 non è stato proprio un bel segnale…

