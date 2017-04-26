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Merlo: "Bernardeschi non c'è più con la testa. A Palermo la Fiorentina deve vincere"

Le vicende del contratto lo stanno facendo pensare ad altro. Bernardeschi deve tornare a giocare come lo scorso anno

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
26 aprile 2017 13:56
Merlo: "Bernardeschi non c'è più con la testa. A Palermo la Fiorentina deve vincere" - Firenze, stadio Artemio Franchi, 15.01.2017, Fiorentina-Juventus, Foto Fiorenzo Sernacchioli.
Firenze, stadio Artemio Franchi, 15.01.2017, Fiorentina-Juventus, Foto Fiorenzo Sernacchioli.
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Claudio Merlo, ex giocatore della Fiorentina, a Radio Bruno analizza il momento dei viola: ‘I viola a Palermo devono giocare come fosse la Champions League perché visto come vanno le milanesi la Fiorentina deve provare a riprenderle ma per farlo serve vincere con una determinazione che sino ad ora non abbiamo mai visto. Mi sembra che Bernardeschi in questo momento non ci sia con la testa per tutte le questioni esterne come il rinnovo del contratto. Dovrebbe tornare a giocare come l'anno scorso’.
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