Labaro Viola

Merlo: "Fiorentina da scudetto con Berardi. Torreira? Un mastino. Mancano ancora due rinforzi"

Le parole di Claudio Merlo a Radio Bruno

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
24 agosto 2021 22:35
Merlo: "Fiorentina da scudetto con Berardi. Torreira? Un mastino. Mancano ancora due rinforzi" -
Radio
Fiorentina
Torreira
Radio Bruno
Berardi
Merlo
Condividi

Merlo: "Fiorentina da scudetto con Berardi. Torreira? Un mastino. Mancano ancora due rinforzi"

Claudio Merlo, ex centrocampista Viola, è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno per parlare dei temi caldi in casa Fiorentina in chiave mercato. Ecco le sue parole:

TORREIRA "Mi piace molto, assomiglia a Kantè per corsa e grinta: è un mastino. Può far fare il salto di qualità alla squadra".

MERCATO "Mancano ancora due rinforzi. Serve un terzino, io prenderei Stryger Larsen".

BERARDI "Il Sassuolo ha già venduto Locatelli, non credo che cederà anche l'altro Nazionale. Con Berardi la Fiorentina sarebbe da scudetto".

DIFESA "Nastasic e Milenkovic dietro li vedo bene, possono formare un'ottima coppia: con questi rinforzi siamo poco dopo le grandi".

SOTTIL "Giocatore veloce e bravo con entrambi i piedi, ha bisogno di crescere, ma credo molto in lui".

LEGGI ANCHE:

Sconcerti: “Berardi sarebbe un’operazione di marketing. Spero che continui a giocare Pulgar”

https://www.labaroviola.com/sconcerti-berardi-sarebbe-unoperazione-di-marketing-spero-che-continui-a-giocare-pulgar/148738/

Continua a leggere su www.labaroviola.com

Segui Labaro Viola

tiktok