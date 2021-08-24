Merlo: "Fiorentina da scudetto con Berardi. Torreira? Un mastino. Mancano ancora due rinforzi"
Le parole di Claudio Merlo a Radio Bruno
Claudio Merlo, ex centrocampista Viola, è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno per parlare dei temi caldi in casa Fiorentina in chiave mercato. Ecco le sue parole:
TORREIRA "Mi piace molto, assomiglia a Kantè per corsa e grinta: è un mastino. Può far fare il salto di qualità alla squadra".
MERCATO "Mancano ancora due rinforzi. Serve un terzino, io prenderei Stryger Larsen".
BERARDI "Il Sassuolo ha già venduto Locatelli, non credo che cederà anche l'altro Nazionale. Con Berardi la Fiorentina sarebbe da scudetto".
DIFESA "Nastasic e Milenkovic dietro li vedo bene, possono formare un'ottima coppia: con questi rinforzi siamo poco dopo le grandi".
SOTTIL "Giocatore veloce e bravo con entrambi i piedi, ha bisogno di crescere, ma credo molto in lui".
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