Merlo: “Palladino è nel mirino dei tifosi, non continuerei con lui come allenatore l’anno prossimo”

Claudio Merlo, ex centrocampista della Fiorentina, è intervenuto a Radio FirenzeViola durante “Viola amore mio” per parlare della situazione in casa viola: “A Firenze i tifosi sono eccezionali ma non si accontentano mai. La contestazione c’è stata perché, secondo me, Palladino è stato riconfermato subito. Penso che la società dovesse aspettare. A Commisso piace molto Palladino, che però adesso deve convivere coi tifosi viola, che non sono teneri.”

Su Palladino: “Non proseguirei con lui perché ha i tifosi contro, quindi rischi davvero di partire di nuovo col piede sbagliato. In più, c’è da dire che non appena i risultati non arrivassero, ripartirebbe la contestazione. Il Presidente decide e lo deve fare bene, bisogna saper programmare sennò non si va lontano.”

Sul sostituto: “Andrei su Sarri perché fa giocare bene a calcio, è legato a Firenze e verrebbe subito, ma mi sa che andrà al Milan. Se restasse Palladino, gli auguro di fare meglio e magari ci farà ricredere.”