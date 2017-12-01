Merlo: "Fossi in Babacar andrei via da Firenze, ha parecchi estimatori. Sarebbe un peccato..."

L'ex viola Claudio Merlo ha parlato di Fiorentina e di singoli a Radio Fiesole: "L’allenatore farà giocare il trio d’attacco visto fino ad ora. Babacar? Se vuoi farlo giocare devi farlo per cinque o s...

L'ex viola Claudio Merlo ha parlato di Fiorentina e di singoli a Radio Fiesole: "L’allenatore farà giocare il trio d’attacco visto fino ad ora. Babacar? Se vuoi farlo giocare devi farlo per cinque o sei partite di seguito, necessita di fiducia. Cessione? Dipende dalla Fiorentina e dall’allenatore, se fossi in lui andrei via. Ha parecchi estimatori, ma sarebbe un peccato. Ambizioni? Intanto vinciamo contro il Sassuolo, poi vediamo partita dopo partita. Fino ad ora la Viola ha deluso, ci sono giovani interessanti e bravi".