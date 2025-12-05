5 Dicembre 2025 · Ultimo aggiornamento: 17:08

Labaro viola: il mondo viola minuto per minuto
Merlo: “Manca un ds con le palle che intervenga quando i giocatori sbagliano. È una squadra senza leader”

News

Merlo: “Manca un ds con le palle che intervenga quando i giocatori sbagliano. È una squadra senza leader”

Redazione

5 Dicembre · 16:49

Aggiornamento: 5 Dicembre 2025 · 16:49

TAG:

ACF FiorentinaMerlo

Condividi:

di

Claudio Merlo si è espresso sul momento viola, denunciando la mancanza di un ds che strigli i giocatori nello spogliatoio

Claudio Merlo ha parlato a Lady Radio del momento della Fiorentina“Finora il gioco è stato zero. In tutti questi anni è questa la peggior Fiorentina mai vista allo stadio. Dipenderà dai giocatori e dall’allenatore, dato che la società non c’è. Tutte le partite devono essere come finali. Dovrebbero chiudersi in spogliatoio e parlare con l’allenatore, lo devono anche ai tifosi che soffrono sempre”.

Sui leader a cui aggrapparsi: “Per me non ce ne sono, sono tutti giocatori normali, poi se non hai o esterni che saltano l’uomo, non fai molta strada. Uno potrebbe essere Gosens, ma non parla mai. Non abbiamo una grande difesa: Ranieri si butta sempre per terra; Pablo Marì lasciamo perdere, e Pongracic e Comuzzo sono così così.

Quando i giocatori vedono che non c’è nessuno che gli può dire niente, un bel direttore sportivo con le palle che in spogliatoio fa un po’ di casino, non dico che sono tranquilli, perché in quella situazione non puoi esserlo, ma puoi fare altre cose”.

Lascia un commento

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.

Testata giornalistica | Autorizzazione Tribunale di Firenze n.6004 del 03/11/2015
Edimedia editore | Proprietario: Flavio Ognissanti | P. IVA: IT04217880717
CHI SIAMO

© Copyright 2020 - 2025 | Designed and developed by Kobold Studio