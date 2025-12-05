Merlo: “Manca un ds con le palle che intervenga quando i giocatori sbagliano. È una squadra senza leader”

Claudio Merlo ha parlato a Lady Radio del momento della Fiorentina: “Finora il gioco è stato zero. In tutti questi anni è questa la peggior Fiorentina mai vista allo stadio. Dipenderà dai giocatori e dall’allenatore, dato che la società non c’è. Tutte le partite devono essere come finali. Dovrebbero chiudersi in spogliatoio e parlare con l’allenatore, lo devono anche ai tifosi che soffrono sempre”.

Sui leader a cui aggrapparsi: “Per me non ce ne sono, sono tutti giocatori normali, poi se non hai o esterni che saltano l’uomo, non fai molta strada. Uno potrebbe essere Gosens, ma non parla mai. Non abbiamo una grande difesa: Ranieri si butta sempre per terra; Pablo Marì lasciamo perdere, e Pongracic e Comuzzo sono così così.

Quando i giocatori vedono che non c’è nessuno che gli può dire niente, un bel direttore sportivo con le palle che in spogliatoio fa un po’ di casino, non dico che sono tranquilli, perché in quella situazione non puoi esserlo, ma puoi fare altre cose”.