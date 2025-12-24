Merlo su Ranieri: “Mai piaciuto come capitano, parlava troppo. Potrebbe starci la cessione a gennaio”

Claudio Merlo è intervenuto ai microfoni di RadioFirenzeViola per commentare il momento della Fiorentina: “Mi è parso giusto dare la fascia a De Gea, Ranieri non mi è mai mai piaciuto come capitano. Parlava troppo e faceva confusione, oltre ad andare troppo dall’arbitro. Poi sarebbe meglio avere un centrocampista come capitano, più vicino a tutti, ma ce n’è uno così di spessore nella Fiorentina dentro al campo? Anche Gosens, come De Gea, potrebbe farlo”.

Su una possibile cessione di Ranieri: “Io ho sempre pensato che la difesa sia completamente da rifare, perché non mi piacciono neanche Marì e Pongracic. Ranieri lo rimetterei terzino sinistro, e se arrivasse uno di un certo peso, ci potrebbe stare cederlo”.