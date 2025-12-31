Merlo sicuro: “Per salvarsi serve una vera rivoluzione. In difesa venderei tutti, terrei solo Comuzzo”

31 Dicembre 2025 · Ultimo aggiornamento: 15:42

31 Dicembre

L'ex centrocampista Viola, Claudio Merlo, analizza il momento in casa Fiorentina in vista del mercato di gennaio

L’ex Viola, Claudio Merlo, ha parlato a Radio FirenzeViola, e ha dato qualche consiglio sul mercato alla Fiorentina: Brescianini e Samardzic sarebbero acquisti importanti, cambierebbero il passo a un centrocampo troppo lento. Ma è in difesa che si devono fare tante operazioni, lascerei in pratica solo Comuzzo e ne prenderei 3-4″. 

Aggiunge: “Serve una rivoluzione, so che non è facile. E poi davanti serve qualcuno in grado di dribblare qualcuno. L’importante è cambiare, soprattutto dietro. Se lo fai ce la puoi fare anche a salvarti. Adesso poi arriva uno come Fabio Paratici, è facile che i giocatori essendoci lui possano essere attratti anche dalla possibilità di venire a Firenze. Prima di Paratici non c’era nulla, almeno c’è uno che capisce di calcio. Lo ripeto, in questo momento è importante cambiare. Solo così si può salvare questa squadra. Poi se vai in B con questi giocatori è difficile ripartire”. 

Conclude: “A centrocampo poi dipende dall’allenatore, l’importante è prendere qualcosa di più. Fagioli ha i mezzi tecnici per fare tutto ed essere anche un grande regista. Mandragora? Io uno come lui lo terrei, è un pezzo importante, sono altri i giocatori che devono partire”

