Monti: “Con Pioli Gudmundsson ha ritrovato il sorriso, mi aspetto una stagione da protagonista”

A Radio Bruno è intervenuto Gianfranco Monti per parlare di Fiorentina partendo da alcuni complimenti alla Primavera: “La Primavera ha fatto un ottimo primo tempo contro la prima squadra e mi sento di lodare il lavoro di Galloppa che sta facendo crescere bene dei ragazzi davvero validi che magari in futuro saranno utili alla squadra principale. Ho visto una squadra interessante e ben allenata.”

Su Fazzini: “Per me metterà in crisi Pioli perché la vedo dura tenerlo fuori dagli undici, è un giocatore di gamba e di qualità che sa fare gol ed è molto generoso, sono sicuro che ne giocherà molte dall’inizio.”

Su Gudmundsson: “Lo vedo sempre più dentro alla Fiorentina, non è triste come con Palladino e chi lo vede in allenamento mi ha detto che è un giocatore diverso, più sereno e felice. Lui è un professionista di un gioco meraviglioso e deve trarre anche lui godimento da quello che fa. Mi aspetto tanto.”