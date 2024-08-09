Pedullà: "Mi aspetto un impulso per Gudmundsson, quando vuoi andare a tutti i costi è difficile trattenerti"

Il noto giornalista ed espero di calciomercato Alfredo Pedullà ha parlato della situazione di Albert Gudmundsson e di altre trattative della Fiorentina sul suo canale Youtube, queste le sue parole: "...

Il noto giornalista ed espero di calciomercato Alfredo Pedullà ha parlato della situazione di Albert Gudmundsson e di altre trattative della Fiorentina sul suo canale Youtube, queste le sue parole: "De Gea ha messo nero su bianco il suo accordo della Fiorentina, così come Richardson attualmente impegnato alle olimpiadi. Per Folorunsho attenzione soprattutto alla Lazio ma anche alla Fiorentina sullo sfondo che deve fare delle operazioni a centrocampo. Come rivelato dai dirigenti del Genoa Gudmundsson vuole andare alla Fiorentina a tutti i costi, e siccome quando vuoi andare a tutti è difficile che ti possono trattenere mi aspetto un impulso nelle prossime ore sia per lui che per Nico Gonzalez. Prima bisogna trovare i sostituti e Cancellieri può essere un nome."



AD DEL GENOA SU GUDMUNDSSON

https://www.labaroviola.com/blazquez-gudmundsson-ci-ha-detto-che-vuole-andare-alla-fiorentina-ma-in-questo-momento-non-vogliamo-cederlo/263563/