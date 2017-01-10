Vanden Borre shock: si ritira. "Testa e corpo non mi seguono più"

Anthony Vanden Borre shock: il giocatore, oggi in prestito al Montpellier dall'Anderlecht, ha preso una decisione incredibile. Il difensore della nazionale belga, con un passato alla Fiorentina, ha de...

Anthony Vanden Borre shock: il giocatore, oggi in prestito al Montpellier dall'Anderlecht, ha preso una decisione incredibile. Il difensore della nazionale belga, con un passato alla Fiorentina, ha deciso di porre fine alla sua carriera. "Il mio corpo e la testa non mi seguono più" sarebbero state le sue dichiarazioni. Secondo i media del Belgio l’ufficialità di questa scelta giungerà nei prossimi mesi.