Scontri prima di Fiorentina-Montpellier: 32 Daspo e stangata della Questura ai tifosi viola

Sono trentadue i Daspo emessi dalla Questura di Firenze in seguito ai gravi scontri verificatisi prima dell’amichevole tra Fiorentina e Montpellier, disputata il 4 agosto 2024 al Viola Park. I provvedimenti, firmati dal Questore e riportati da FirenzeToday, colpiscono esclusivamente tifosi viola: ventiquattro di loro hanno ricevuto un divieto di accesso alle manifestazioni sportive con una durata compresa tra uno e cinque anni, mentre per gli altri otto la sanzione varia dai cinque ai dieci anni ed è aggravata dall’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.

I tifosi francesi esclusi dal Viola Park

Circa un anno e mezzo fa, alla centrale operativa della Questura giunsero numerose segnalazioni relative a violenti tafferugli tra gruppi di tifosi nella zona del ponte Giovanni da Verrazzano, in corrispondenza di Lungarno Colombo, a ridosso dell’incontro amichevole. Le indagini della Digos hanno consentito di ricostruire con precisione la dinamica dei fatti e il contesto in cui si sono sviluppati i disordini. Dalle ricostruzioni è emerso che un gruppo di ultras del Montpellier era arrivato a Firenze con l’intento di affrontare i sostenitori viola. I tifosi francesi, infatti, non avevano accesso al Viola Park, giudicato una struttura non idonea ad accogliere tifoserie ospiti.

La ricostruzione degli scontri

Gli ultras transalpini si muovevano lungo Lungarno Colombo a bordo di alcuni minivan, con i portelloni laterali aperti, quando sono stati intercettati da un gruppo organizzato di tifosi fiorentini. L’incontro tra le due fazioni ha dato vita a una rissa estremamente violenta, durata pochi minuti ma di grande intensità. Complessivamente sono state coinvolte circa ottanta persone: trentadue tifosi viola e una cinquantina di sostenitori francesi. Secondo quanto accertato dagli investigatori, i partecipanti erano armati di aste e cinghie e avevano il volto coperto con caschi da moto, passamontagna e cappucci. Alcuni ultras del Montpellier impugnavano anche aste rigide con drappi arancioni e blu, i colori del club francese.