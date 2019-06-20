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La Fiorentina chiede informazioni su Aguilar, anche altre due squadre però sono interessate a lui

La Fiorentina in base a quanto riportato dal sito francese RTL si starebbe informando sul difensore classe '93 del Montpellier Ruben Aguilar. Anche Werder Brema e Monaco interessati al calciatore.

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
20 giugno 2019 23:38
La Fiorentina chiede informazioni su Aguilar, anche altre due squadre però sono interessate a lui -
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La Fiorentina in base a quanto riportato dal sito francese RTL si starebbe informando sul difensore classe '93 del Montpellier Ruben Aguilar. Anche Werder Brema e Monaco interessati al calciatore.

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