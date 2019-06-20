La Fiorentina chiede informazioni su Aguilar, anche altre due squadre però sono interessate a lui
La Fiorentina in base a quanto riportato dal sito francese RTL si starebbe informando sul difensore classe '93 del Montpellier Ruben Aguilar. Anche Werder Brema e Monaco interessati al calciatore.
A cura di Redazione Labaroviola
20 giugno 2019 23:38
La Fiorentina in base a quanto riportato dal sito francese RTL si starebbe informando sul difensore classe '93 del Montpellier Ruben Aguilar. Anche Werder Brema e Monaco interessati al calciatore.