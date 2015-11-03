Notizie Aguilar Fiorentina

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La Fiorentina chiede informazioni su Aguilar, anche altre due squadre però sono interessate a lui

20 giugno 2019 23:38

Fiorentina su Ruben Aguilar, un terzino per entrambe le corsie. Con 900mila euro può diventare viola, ma...

16 gennaio 2018 15:21

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